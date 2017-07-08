Bir Yılda 22 Milyon Kilit Kullandık

MESAN Kilit, Avrupa'nın en büyük endüstriyel kilit üreticisi olmayı ve dünyanın ilk üç firması arasında yer almayı hedefliyor. Şirket geçen yıl Türkiye pazarında satılan 22 milyon kilidin 11 milyonunu tek başına gerçekleştirdi



Türkiye'nin en büyük kilit üreticisi Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, artan güvenlik tehditlerinin firmaları Ar-Ge çalışmalarına ve teknolojiyle birlikte yeni ürünler üretmeye sevk ettiğini söyledi. 500'ün üzerinde ürün çeşitliliğine sahip Mesan Kilit, taşımacılık, mobilya elektrik ve elektronik pano üreticileri, jeneratör ve kompresör üreticiler dış ortam kabin üreticileri, havalandırma ve makine üreticileri gibi birçok farklı sektöre hizmet veriyor.



AVRUPA KALİTEMİZE GÜVENİYOR



2017 yılı itibari ile 75'in üstünde ülkeye Mesan markasını ihraç ettiklerini belirten Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, "İhracatımızın yüzde 50'sini sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi önemli ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerin Mesan kalitesini, ürün yelpazesini, müşteri ilişkilerini benimsemiş olması son derece önemli. Yine kendi coğrafyamızdaki pazarlarda ki uzun süreli başarımız devam ediyor. Ortadoğu'da özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika'da Mısır ve Cezayir gelişen pazarlarımız. Ayrıca Gu'ney Asya, Kuzey Afrika, Avustralya ve Amerika Kıtası gibi bölgelere de ihracat yaptığımız için ürünlerimizi 5 kıtaya ulaştırıyoruz" dedi.



HEDEF DÜNYADA İLK ÜÇTE YER ALMAK



Bu yıl için 60 milyon adetlik üretim hedefi bulunan endüstriyel kilit devinin hedefi yeni yatırımlarla birlikte 2018'de bu sayıyı 75 milyon adete çıkarmak. Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, markalarının Türkiye'nin en büyüğü olduğunu belirterek, "Hedefimiz Avrupa'da kendi sektöründe en büyük, dünyada ise ilk 3 firma arasında olmak. Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyor ve çok sağlam adımlarla hedefe ilerliyoruz" dedi.



BİLGİ GÜVENLİĞİ ÜST SEVİYELERDE



Günümüzde bilgi, iletişim ve teknolojinin iç içe geçmesiyle, elektronik ortamlarda bulunan genel ve özel bilgilerin çoğalması, bilgi güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik gereksinimleri artırıyor. Bilgi güvenliğinin kişisel ve kurumsal olarak en üst seviyelere çıktığına dikkat çeken Mustafa Mertöz, "Artan ihtiyaçlar doğrultusunda erişim güvenliği ve ortam parametrelerinin takibi konusundan yola çıkarak erişim kontrol, ortam izleme ve yönetim sistemleri ile birlikte çok çeşitli bir yelpazeye sahip elektronik kollu kilitlerini 2011 yılından itibaren ürün ailesi içine dahil ettik. Bu sistem sayesinde verinin depolandığı bölüme giriş yapabilmek ancak yetki verilmiş kişiler tarafından mümkün olabiliyor. Mevcut bir yönetim yazılımı sayesinde hangi lokasyonda, kimin, ne zaman giriş -çıkış yaptığı izlenebiliyor. Bu amaçla kartlı, şifreli, uzaktan kumandalı ve hatta parmak izli geçiş sistemleri kullanılıyor. Bu geçiş sistemleri ile yetkilendirilmiş kişiler elektromekanik kilidi açarak veri merkezine ulaşıyor. İki yıllık çalışmanın eseri olan bu entegre sistem sayesinde bir merkezi yazılım ve yönetim sistemi kullanarak veri merkezindeki server kabinlerinin network ortamında izlenmesi ve yönetilmesi mümkün. Bunların yanında elektronik ürünlere ek olarak çok çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılabiliyor. Bu alandaki ihtiyacı karşılayabilecek uzaktan kumanda edilebilen, elektronik kilit çeşitleri de mevcut. Bu konuda ki yatırımlarımız ciddi bir şekilde sürüyor." dedi.



500'DEN FAZLA ÜRÜN ÇEŞİDİ



Endüstriyel mekanik ve elektronik kilit, menteşe, kulp ve contalardan oluşan yaklaşık 500'ün üzerinde ürün çeşitleri bulunduğuna dikkat çeken Genel Müdür Mertöz, "Fiyat aralığımız 1 TL'den başlayarak 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Özellikle elektronik kilitler ve özel paslanmaz çelik ürünler üst segment ürünler olarak sayılabilir. Bunun yanında posta kutusu kilidi ya da pano kilidi gibi ürünlerde fiyatlar çok daha düşük seviyelerdedir" diye konuştu.



ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE ÜRETİM



Tasarlayıp ürettikleri ürünlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, ergonomik, yenilikçi ve müşteri odaklı olmasına önem verdikleri kaydeden Mertöz, "Ürünlerimiz RoHS standartlarına uygun olarak üretiliyor. Kimyasalların kaydedilmesi, değerlendirilmesi, onaylanması ve sınırlandırılması (REACH) ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm faaliyetlerde sıkı bir kalite güvencesi programı yürütüyoruz" dedi.



- İstanbul