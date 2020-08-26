Bir yılda 100 bin metrekare yeşil alan Bornova Belediyesi, yeniden yeşil Bornova hedefiyle bir yılda toplam yeşil alanını yüz bin metre kare arttırarak 1,9 metrekareye çıkardı.

Çalışmalar kapsamında yapılan çalı ve mevsimlik çiçek dikimlerinin yanında ilçe genelindeki parklara tadilat çalışmaları ve birbirinden güzel 30 farklı tür ağacın sokaklara dikilmesiyle de Bornova'ya estetik görüm kazandırıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, göreve geldikleri günden bu yana tüm vatandaşların huzurla ve güvenle zaman geçirebileceği alanlar yaratmaya çalıştıklarını belirterek yeşil alanlarının önemine dikkat çekti. Başkan İduğ, "Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre konusunda duyarlı olmamız gerekiyor.Bunun için yeşil alan miktarını arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeni ağaçlar dikiyor, mevcut yeşil alanların da daha işlevsel hale getirilmesini sağlıyoruz.Parklarımızı belirli sıraya alarak gerekli değişiklik ve tadilatları yapıyoruz"dedi.

Kokulu ağaçlar

Bornova sokaklarının daha güzel görünmesi ve daha güzel kokması için birbirinden güzel ağaçlar ilçe geneline dikildi. Manolya, akasyaya, turunç, süs eriği, kızıl çam, fıstık çamı, çınar, dut, ıhlamur ve orkide gibi 30 farklı çeşitten 6 bin 588 adet kokulu ağaç ile kente estetik görünüm kazandırıldı.

Parklar yenileniyor

Bornova Belediyesi kentin dört bir yanındaki parkları elden geçiriyor. İlçe genelinde 547 park bulunuyor. Bir yıl içinde yapılan çalışmalarda 21 park tadilat ve yeşil alan çalışmaları ile yenilendi. Vatandaşların gelen talep üzerine parklara 798 adet oturma grubu, bank ve çöp kovası yerleştirildi.Bornova'nın tarihi alanlarından olan Büyükpark, Canım Öğretmenim Parkı ve Altındağ Serintepe Mahallesi'nde bulunan parklarda peyzaj çalışmaları ve tadilatlar yapılarak daha estetik görüm yaratıldı.

Kaynak: Bültenler