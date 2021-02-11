Bir yılda 1.2 milyar tavuk kesildi, 19.8 milyar yumurta üretildi
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Bir yılda 1.2 milyar tavuk kesildi, 19.8 milyar yumurta üretildi

11.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:26
Bir yılda 1.2 milyar tavuk kesildi, 19.8 milyar yumurta üretildi

Türkiye genelinde, 2020 yılında toplam 1.2 milyar tavuk kesildi ve toplam 19 milyar 788 milyon adet yumurta üretildi.

Türkiye genelinde, 2020 yılında toplam 1.2 milyar tavuk kesildi ve toplam 19 milyar 788 milyon adet yumurta üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2020'de kesilen tavuk sayısı yüzde 0.5 ve yumurta üretimi yüzde 0.6 azaldı. Bu dönemde tavuk eti üretimi yüzde 0.1 düşüşle 2 milyon 136 bin 263 tona, hindi üretimi de yüzde 2.4 düşüşle 58 bin 212 tona geriledi.

TÜİK verilerine göre, Aralık ayında aylık bazda;tavuk eti üretimi yüzde 7.0 artarak 181 bin 725 tona,kesilen tavuk sayısı yüzde 5.4 artarak 100 milyon 414 bin adete,tavuk yumurtası üretimi yüzde 2.7 artarak 1.7 milyar adete,hindi eti üretimi yüzde 1.8 artarak 4 bin 670 tona yükseldi.Aralık ayında yıllık bazda da, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0.5, tavuk eti üretimi yüzde 1.4, kesilen tavuk sayısı yüzde 3.1, hindi eti üretimi ise yüzde 21.7 azaldı. (Grafik)

 


Bir yılda 1.2 milyar tavuk kesildi, 19.8 milyar yumurta üretildi
Bir yılda 1.2 milyar tavuk kesildi, 19.8 milyar yumurta üretildi
Bir yılda 1.2 milyar tavuk kesildi, 19.8 milyar yumurta üretildi
Bir yılda 1.2 milyar tavuk kesildi, 19.8 milyar yumurta üretildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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