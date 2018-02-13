Bir Yıl Sonra Büst Yerine Konuldu.

Eskidiği için kaldırılan Atatürk büstünün yerine 1 yıl sonra yenisi konuldu.

Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde bulunan Şeyh Edabali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan Atatürk büstü eskidiği gerekçesi ile kaldırılmıştı. Yeni büst yaklaşık bir yıl sonra geçtiğimiz gün yerine konuldu. Okul Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan yaptığı açıklamada, "Atatürk toplumumuz için büyük bir değerdir. Okul bahçesinde bulunan büst eskidiği için yerinden kaldırılmıştı. Kendi imkanlarımızla yenisini yerine koyduk" dedi. - SİVAS