Bir yıl önce boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli: Evlenme aşamasındaydı

ŞARKIŞLA, SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, bir yıl önce boşandığı Müzeyyen B.'yi (35), cadde ortasında bıçakla yaralayan Necmettin G.'nin (37), emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Necmettin G., eski eşinin başkasıyla evlenme aşamasında olduğunu öğrendiğini, bu nedenle bıçakladığını söyledi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde bir yıl önce boşandığı eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Şüpheli daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.