Bir yıl içinde ödenecek dış borçlar 192 milyar dolar

Orijinal vadesine bakılmaksızın Şubat sonu itibarıyla, vadesine bir yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Orijinal vadesine bakılmaksızın Şubat sonu itibarıyla, vadesine bir yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, söz konusu stokun 19,9 milyar doları Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Toplam kısa vadeli dış borçlar içinde kamu sektörünün yüzde 23, Merkez Bankası'nın yüzde 11.9, özel sektörün ise yüzde 65.1 payı bulunuyor.

Kısa vadeli dış borç stoku, yılın ilk iki ayında yüzde 2.0 artışla 141.2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6.1 artarak 61.5 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.7 azalarak 56.9 milyar dolara geriledi.Bu dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 0.8 artarak 8.9 milyar dolara yükseldi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.5 azalarak 20 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 10.2 artışla 14.6 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 14.1 artışla 17.9 milyar dolara yükseldi. İthalat borçları ise yüzde 4,1 azalarak 51.1 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı