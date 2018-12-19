Bir Yıl Boyunca Akıllı Telefon Kullanmayana 100 Bin Dolar Ödül Verilecek

Coco Cola'nın sahibi olduğu Amerika merkezli enerji içecek firması Vitaminwater ilginç bir yarışmaya imza attı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada bir yıl boyunca akıllı telefon kullanmayana 100 bin dolar ödül verileceği duyuruldu.

YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Yarışmaya katılmak içim Twitter veya Instagram'da VitaminWater'ı etiketleyerek bir yıl boyunca neden akıllı telefon kullanmayacağını açıklayan bir paylaşım yapılması gerekiyor. Söz konusu paylaşımda "contest" ve "nophoneforyear" hastaglerinin de kullanılması gerekiyor. Yarışmaya katılmak için son gün olan 8 Ocak'a kadar gönderilerin iletilmiş olması gerekiyor.

NASIL TAKİP EDİLECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Burada merak konusu ise şirketin yarışmacıları nasıl takip edeceği. Sosyal medyada konu hakkında binlerce rivayet dolaşırken şirketin doğruluğu yalan testiyle çözeceği öne sürülüyor.