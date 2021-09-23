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Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

İngiltere tarafından pandemi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 129 İngiliz turisti taşıyan uçak Dalaman Havalimanı'na indi.

İngiltere tarafından pandemi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 129 İngiliz turisti taşıyan uçak Dalaman Havalimanı'na indi.

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması ile bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi. İngiltere'nin Birmingham kentinden yola çıkan uçağın Dalaman Havalimanı'na inişinden sonra yolcular tatillerini geçirecekleri otellere gitti. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, sezonu kasım ortalarına kadar uzatmak istediklerini belirtti. Eylül ayı sonuna kadar 376 uçuş gerçekleşeceğini söyleyen Ayaz, "İngiltere'de heyecanla burayı bekliyorlardı. Burası önemli bir bölge. Bugün 10 uçuşumuz var. İlk uçuşumuzda 129 yolcumuz geldi. Ay sonuna kadar 376 uçuş bekliyoruz. Ekim sonuna kadar tahminen 60 bin yolcumuz gelecek. Ama hedefimiz kasıma uzatmak. Kasım 15'ine kadar uzatabildiğimiz takdirde güzel bir sezon kapanışı olacak. Bu bölge için de heyecan, İngiliz yolcularımız için de heyecanlı oldu. Yaklaşık birer saat arayla 10 uçuşumuz daha gerçekleşecek. Birçok turizm destinasyonundaki otellerimiz kapanışını yapmadılar bu uçuşların gerçekleşmesi için. Ağırlıklı olarak Marmaris ve Fethiye" dedi.

Dalaman'a iniş yapan İngiliz turistler, 1 yıllık sürecin ardından tekrar Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını açıkladılar. - MUĞLA

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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