Bir Yeraltı Sitcomu Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir Yeraltı Sitcomu Filmi

Bir Yeraltı Sitcomu Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Bir Yeraltı Sitcomu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bir Yeraltı Sitcomu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

İstanbul'un Güngören semtinde yaşayan dar gelirli YAYA ailesinin hikâyesini anlatıyor. İstanbul'un Güngören semtinde dar gelirli ailesiyle yaşayan ve günün birinde komedyen olmak isteyen Hasan Can Kaya'nın hayalleriyle, hayatın gerçekleri birbirine karışıyor.

Yönetmen: Sultan San

Senaryo: Nezih Helvacıoğlu, Hasan Can Kaya

Oyuncular: Lara Domaç, Ezgi Gör, Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan, Hasan Can Kaya

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Bir Yeraltı Sitcomu

Yapımcı Firma: Hap Yapım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Exxen

Vizyon Tarihi: 26.03.2021

Bir Yeraltı Sitcomu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evinde' yakalandı
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu "gaybubet evinde" yakalandı
İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!
İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bir Yeraltı Sitcomu Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:41:35. #1.14#

title