Bir yastıkta yarım asır geçiren çift sevgileriyle gençlere örnek oluyor

Kırklareli'nde evlikleri boyunca birçok mutluluk ve hüzne birlikte tanıklık ederek, yarım asrı bir yastıkta geçiren Kani ve Mukaddes Bara çifti, birbirlerine olan sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor.

Makedonya'da 1949 yılında dünyaya gelen Kani Bara, 5 yaşında ailesi ile Türkiye'ye göç etti.

Bara, Kırklareli'nde ayakkabı tamiri ve üretimi yapan baba mesleğini sürdürdüğü gençlik yıllarında görücü usulüyle 1972 yılında evlendi. 1975, 1977 ve 1979 yıllarında üç kız çocuğu dünyaya gelen Kani ve Mukaddes Bara çifti, mutlu bir evlilik sürüyor.

Uzun yıllar baba mesleğini sürdürerek emekli olan ve yaklaşık 10 yıl önce gelişen teknoloji nedeniyle işletmesini kapatan Kani Bara, zamanının büyük bir bölümünü evinde eşiyle geçiriyor.

Sabahın erken saatinde uyanan ve kahvaltısını yapan çift, öğlene doğru evlerinin camlarının önünde kahvelerini yudumlayarak gazete okuyor. Daha sonra günün büyük bir bölümünü sohbet ederek geçiren çift, ev işleri yapıp televizyon izleyerek günü tamamlıyor.

"Saygı ve sevgi ile evliliğimizi 50 yıldır sürdürüyoruz"

73 yaşındaki Kani Bara, AA muhabirine, göçmen olarak yerleştikleri Kırklareli'nde genç yaşlarında hayatının aşkını bulduğunu söyledi.

Askerlik yıllarının ardından eşiyle evlendiğini ifade eden Bara, eşiyle birbirlerine yarım asırdır aşık olduklarını kaydetti.

Sevgilerinin ilk günkü tazeliğini koruduğunu dile getiren Bara, "Şimdiki gençlere zaman zaman üzülüyorum. Kavgalara sebebiyet veriyorlar. Yeni evliler birbirlerini çok sevsinler, çok mücadele versinler. Nikah masasında denir ya 'yoklukta, varlıkta her şeyde' bu sadece sözde olmamalı. Biz eşimle bu sözü hiç bir zaman unutmadık, saygı ve sevgi ile evliliğimizi 50 yıldır sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yıllar sonra torunlarıyla mutlu bir hayat sürmeye devam ettiğini anlatan Bara, şöyle devam etti:

"Yaşamımızda tabii ki maddi manevi yönden sıkıntılar yaşadık fakat Rabb'ime şükürler olsun biz hep beraber ailece güzel bir aile eşrafı olarak bu badireyi atlattık. Rabb'ime şükürler olsun, ne istediysem Rabb'im her şeyi verdi. Allah herkese sağlık, mutluluk versin inşallah. Kolay değil 50 yıllık bir aşktan bahsediyoruz. Sabırla yarım asrı geride bıraktık. Çok şükür huzurluyduk. Evliliğin en büyük temel taşı sevgi ve saygıdır. Sevgi ve saygı olmazsa kişisel menfaatler olursa evlilik yürümüyor."

69 yaşındaki Mukaddes Bara ise eşiyle çok severek evlendiklerini belirtti.

Uzun ve huzurlu evliliğin sırrının hoşgörü, saygı ve sevgiden geçtiğini ifade eden Bara, "Saygı ve sevgi olduğu sürece huzur ve mutlulukta beraberinde gelir. Biz birbirimize karşı hiçbir zaman saygısızlık yapmadık. Hoşgörülü, anlayışlı davrandık. Gençlere de bunu tavsiye ederim." diye konuştu.