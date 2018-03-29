Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyece yürütülen Bir Yastıkta 40 Yıl Projesi kapsamında evlilikte 40 yılını dolduran 75 çiftle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Bir Yastıkta 40 Yıl Projesi kapmasında bir otelde düzenlenen programla evlilikte 40 yılını dolduran 75 çiftle bir araya gelerek, onlara fular ve köstekli saat hediye etti.

Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, uzun süren evliliklerin bir millete güç verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimiz, iyilik, saygı, sevgi ve aile medeniyetidir. Mutlu bir evlilik dünyadaki cennettir. Aslında dünyayı cennete çevirmek insanoğlunun elinde. Hayat bir sınav. Kimi çocuklarıyla, kimi parasızlıkla sınav oluyor, herkesin bir sınavı var ama aile dediğimiz kurum bunların sigortasıdır. Acıyı paylaştıkça azaltmanın, sevgiyi paylaştıkça çoğaltmanın güzelliklerini birlikte yaşamalıyız. Birbirimizi sevdiğimizi, birbirimiz için çok kıymetli olduğunu söyleme konusunda çok cimriyiz. Hep karşı tarafın söylemesini bekleriz. Sevgi ortamını arttırmamız gerekiyor. Dünyanın buna ihtiyacı var."

Kendisinin de en büyük gücünün ailesi olduğunu dile getiren Şahin, "Şehrin ilk kadın milletvekili, ilk bakan ve büyükşehir belediye başkanı olmam benim üzerimdeki sorumluluğu arttırdı ama gerek eşim, gerekse çocuklarımın özverisi, yardımları bana her zaman destek oldu. Arkamda çınar gibi duran, sırtımı dayayabildiğim bir eşim olmasaydı, bu alanda var olma şansım olamazdı." ifadelerini kullandı.

Şahin, mutlu bir ailenin ülkeye, millete ve geleceğe etki ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aile içindeki mutluluk dalga dalga topluma yansır. Her şeyi kırmak, dökmek çok kolay. Bazı değerleri huzur ve mutlulukla devam ettirmek lazım. Gençler deneyim ve tecrübelerden yararlanarak uzun soluklu evlilik için gayret göstermelidir. Büyük millet olmak demek, birlik olmak demektir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için güçlü aileyi kaybetmemesi gerekiyor. Çocuklar ailede gördüğü değerleri özümsemeye başladığı zaman çocukta küçük yaşta kimlik ve kişilik oluşuyor. Böylece, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temeli atılıyor."

Etkinlikte İl Müftüsü Ahmet Çelik de dini açıdan ailenin önemini anlattı.

Uzun soluklu evliliklerin püf noktalarını yeni kuşaklara aktarmayı hedefleyen proje kapsamında düzenlenen programda çiftler, müzik eşliğinde güzel bir gece yaşadı.