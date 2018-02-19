Bir Yardım Skandalı Daha! Depremzedelerle Yemek Karşılığında Cinsel İlişkiye Girdiler

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam çalışanlarının Haiti'de 2010'da meydana gelen depremin ardından depremzedelerle para karşılığı birlikte olduğu iddialarının ardından benzer bir skandal haberi de ABD merkezli World Vision isimli yardım kuruluşundan geldi.

İLİŞKİ KARŞILIĞI YEMEK VERMİŞLER

2010'da Haiti'de meydana gelen depremin ardından bölgede faaliyete geçen ABD merkezli World Vision isimli kuruluşun bazı çalışanlarının depremzedelerin mağduriyetinden faydalanarak, yiyecek karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri belirtildi.

SKANDALI MAĞDURU KIZ ÇOCUKLARI

Yiyecek karşılığı cinsel ilişkiye zorlanan depremzedelerin, depremde ailelerini kaybeden 12-17 yaş arası kız çocukları olduğu belirtildi.

REDDETTİLER

World Vision yetkilileri konunun detaylı bir şekilde incelendiği belirtirken, suçlamaları reddetti.

İngiltere kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle'ın küresel elçiliğini yaptığı World Vision, İngiltere hükümetinden de resmi finansal destek alan yardım kuruluşlarından biri olarak görülüyor.