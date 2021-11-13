KOCAELİ (İHA) - Bir yanda güneş, zirvede Kar, ağaçlarda sonbaharın renkleri

Kartepe sonbaharda rengarenk

KOCAELİ - Sonbaharın gelişi ile Kartepe'de birbirinden farklı renkler görenleri hayran bırakıyor. Sezonun ilk kar tanelerinin düştüğü Kartepe'de, aynı zamanda sonbaharın renkleri de hakim.

Kocaeli'nin en yüksek rakımlı noktalarından biri olan Kartepe'nin zirvesine sezonun ilk karı düştü. Genel olarak güneşli ancak soğuk havanın hakim olduğu Kartepe'de sonbaharın renleri de yaşanıyor. Zirvede adeta renk cümbüşü yaşanırken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkıyor. Havadan görüntülenen Kartepe'de Sapanca Gölü'nün maviliği, zirvenin beyazı, ağaçların yeşil ve kahverengi görüntüsü adeta mest ediyor.

Kartepe'nin en yüksek zirvesinden Kocaeli Körfezi de rahat bir şekilde görülüyor.