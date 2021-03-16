Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

16.03.2021 00:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:23

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, villada incelemelerini sürdürüyor.

Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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