Bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavları, 29 Nisan'da yapılacak
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavlarının Ankara, İzmir ve İstanbul'da 29 Nisan Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavlarının Ankara, İzmir ve İstanbul'da 29 Nisan Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, sınavların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, gerekli tedbirler alınarak, yazılı ve uygulamalı düzenleneceği belirtildi.
40 eğitmenin katılabileceği sınavlara başvurular, 22 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er