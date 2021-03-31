Bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavları, 29 Nisan'da yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavlarının Ankara, İzmir ve İstanbul'da 29 Nisan Perşembe günü yapılacağını duyurdu.