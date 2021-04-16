Bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavları ertelendi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Ankara, İzmir ve İstanbul'da 29 Nisan Perşembe günü yapılacağı duyurulan bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavları 20 Mayıs Perşembe gününe ertelendi.