Bir vatandaşın omzuna konan ebabil kuşu heyecanlandırdı Kırklareli'nde bir vatandaşın omzuna konan ebabil kuşu, bir günlük bakımının ardından doğaya salındı.

Kırklareli'nde bir vatandaşın omzuna konan ebabil kuşu, bir günlük bakımının ardından doğaya salındı.

Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali bahçesinde Burak Onay'ın omzuna konan ebabil kuşu, işçileri heyecanlandırdı.

İşçiler tarafından fotoğraf ve videoları çekilen kuşa, yem ve su verildi. Kuş, bir günlük bakımının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Onay, AA muhabirine, kuşun omzuna konduğu anda çok şaşırdığını belirterek, "Kuşa tüm personel sahip çıktı. Biz çok heyecanlandık. Besleyip, su verip yeniden doğal ortamına saldık." dedi.

Kaynak: AA