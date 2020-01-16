Bir vatan şairi, nasıl 'vatan haini' oldu?

16.01.2020 08:35 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:35

Bodrum Belediyesi tarafından Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliği kapsamında ilk olarak Karikatürcüler Derneği'nin Nazım Hikmet Karikatürleri sergisi açıldı. Serginin ardından gazeteci-yazar Deniz Zeyrek ve gazeteci-iletişim bilimci Ali Haydar Fırat'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Nazım Hikmet'in Vatan Sevgisi ve Gazetecilik' söyleşisi gerçekleşti.

Her iki etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel, belediye başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Hüseyin Tutkun, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve çok sayıda Nazım Hikmet sevdalısı Bodrumlu katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte ilk konuşmayı Karikatürcüler Derneği yönetim kurulu üyesi Burak Ergin yaptı. Ergin, "Nazım bize en güzel ve en berrak Türkçe'nin bir vedasıydı. Onun vedası özgürlük ve güzellik içindi. O, halkın gözünde çoktan ödüllendirilmiştir. Günler ve yıllar Nazım'ı büyütüyor. Sadece bu ülkede değil dünyanın her yerinde, O'nun baskıyı reddeden özgürlük senfonisi çalmaya devam ediyor." dedi.

Ergin konuşmasının ardından Karikatürcüler Derneği üyelerinin yaptığı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın karikatürünü Bodrum Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel'e takdim etti. Ergin ayrıca Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'a da karikatürünü takdim etti.

Burak Ergin'in ardından konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Bodrum Belediyesi'nin ilk kez bir Nazım Hikmet'i anma programı düzenlediğini belirterek önümüzdeki yıl ünlü şairin isminin de bulunduğu sokaktan başlayacak daha kapsamlı bir anma etkinliği düzenleneceğini söyledi.

ÖNCEL: "NAZIM HİKMET TEPEDEN TIRNAĞA HASRETTİR"

Bodrum Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel de Nazım Hikmet'in coşkusuyla, vatan sevgisiyle, geleceğe ve halka olan inancıyla tüm zamanlara ışık saçan bir öğretmen olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Nazım Hikmet, evrensel şiirleriyle sadece Türk edebiyatına değil, dünya edebiyatına da olağanüstü katkıları olan bir şairdir. Bir büyük devrimcidir. Hayatı baştan sona bir isyandır. Nazım boyun eğmemektir. Nazım tepeden tırnağa hasrettir. Toprağa hasrettir, yurduna hasrettir, yüreği sevdaya düştüğü zaman Piraye'ye hasrettir. Ve O memlekettir. Gittiği her yere Türkiye'yi, Türkçe'yi götüren bir büyük isimdir. Nazım Hikmet, büyük halk ozanlarının son büyük halkasıdır. Nazım Hikmet'in hasretini kendi hasreti sayanlar bugün burada bir araya geldi. Büyük ustayı doğumunun 118'inci yılında anıyoruz. Bu etkinliği düzenleyen, katkıda bulunan ve katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Nazım Hikmet için söylediği sözlerinin bulunduğu bir klip yayınlandı. Klibin ardından söyleşiye geçildi.

ZEYREK: DOĞU VE BATI ÜLKELERİ TÜRKİYE'Yİ İKİ SELANİKLİ İLE TANIYOR

Söyleşide ilk konuşmayı gazeteci yazar Deniz Zeyrek gerçekleştirdi. Küçük yaşlarından itibaren bir Nazım Hikmet hayranı olduğunu belirten Zeyrek, "Nazım Hikmet'i tanımak, onun şiirlerini bilmek büyük bir avantaj. İnsana sadece aşkı, doğayı değil siyaseti de öğretiyor, yaşamayı da öğretiyor."diye konuştu.

Zeyrek, Nazım Hikmet ve Atatürk arasında geçen diyaloglara ve anekdotlara da yer verdiği konuşmasında zaman zaman gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde de bulundu. Nazım Hikmet'in sözde 'vatan hainliği' üzerinden bugünün siyasetine göndermeler yapan Zeyrek "Bugünlerde Türkiye'yi yönetenler Libya'ya, Suriye'ye asker gönderme gibi bir çok konuyu bizim önümüze getiriyorlar ve bizim desteğimizi bekliyorlar. Eğer desteklemiyorsanız, hainlik damgası yiyorsunuz. İşte Nazım'ın yaşadığı dönem de böyle bir dönemdi." ifadelerini kullandı. Nazım Hikmet'in tüm dünyada "Türkiye" denildiğinde akla gelen bir isim olduğunu hatırlatan Zeyrek, "Türkiye'nin doğuda ve batıda biri Atatürk, diğeri Nazım Hikmet olmak üzere iki Selanik doğumlu kişinin adıyla anılması ve tanınması çok anlamlıdır."diye konuştu.

FIRAT: SİSTEMİN ALEYHİNDE YAZAN ÇİZENLER HEP SÜRGÜN EDİLDİLER

Zeyrek'in ardından konuşan gazeteci-iletişim bilimci Ali Haydar Fırat da Nazım Hikmet'in hayatının Türkiye'de gerçek anlamda düşünen, üreten aydınların hayatı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Nazım Hikmet bu coğrafyada bir çok insanın başına geleni yaşamış, deneyimlemiş insandır. Nazım'dan öncede Namık Kemal'lerden başlayarak, Ali Suavi'lerden başlayarak bu ülkede üreten, düşünen, yazan, sarayın aleyhinde, düzenin aleyhinde, sistemin aleyhinde yazan çizenler hep sürgün edildiler. Hep öldürüldüler, katledildiler. Dolayısıyla Nazım'ın hayatı aslında bu ülkede bütün aydınların, gerçek anlamıyla düşünen, üreten aydınların hayatıdır. Yani Nazım aslında bir Uğur Mumcu'dur. Düşünceleri için öldürülendir. Ruhi Su'dur Nazım aslında. Tedavisine izin verilmeyen faşistler tarafından tutsak edilen Ruhi Su'dur. Ya da daha öncesinden aslında Sabahattin Ali'dir Nazım. Bütün bu hayat birleşkesi içindedir Nazım'ın aslında hayatı, bize gelen hayatı."

Ali Haydar Fırat'ın ardından soru-cevap şeklinde devam söyleşi, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel, belediye başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Hüseyin Tutkun'un gazeteci-yazar Deniz Zeyrek ve gazeteci-iletişim bilimci Ali Haydar Fırat ile Karikatürcüler Derneği yönetim Kurulu üyesi Burak Ergin'e teşekkür plaketi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: Bültenler