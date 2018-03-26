Bir Vatan Kalbinin Attığı Yer"De…

Çanakkale zaferinin yaşandığı, "bir vatan kalbinin attığı" topraklardayım... Bugünkü varlığımızı borçlu olduğumuz insanların ebedi istirahatgahlarına sayısını unuttuğum ziyaretlerimden birisi... Her defasında olduğu gibi müthiş bir duygu yoğunluğu...

Bir Vatan Kalbinin Attığı Yer

Çanakkale zaferinin yaşandığı, "bir vatan kalbinin attığı" topraklardayım… Bugünkü varlığımızı borçlu olduğumuz insanların ebedi istirahatgahlarına sayısını unuttuğum ziyaretlerimden birisi… Her defasında olduğu gibi müthiş bir duygu yoğunluğu…

Kaynak: Dunya.com

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