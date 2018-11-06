Bir Umut Yeter Dizisinde, Babanın Kızının Arkadaşıyla Yatma Sahnesi Büyük Tepki Topladı
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Umut Yeter, reytinglerde yeterli sonuç alamayınca 6'ıncı bölümle ekranlara veda edeceğini açıklamıştı. Dizinin dün yayınlanan bölümünde ise kızının arkadaşıyla yatan baba sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Kanal D'nin büyük umutla sezona sürdüğü ve başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bir Umut Yeter dizisi, kötü reyting sonuçlarından sonra 6. bölümüyle final yapma kararı aldı. Dün akşam yayınlanan dizinin 5. bölümünde ise bir sahne sosyal medyada tepkilere neden oldu.
BABA KIZININ ARKADAŞINA AŞIK OLDU
Dizide Kenan akar rolünü canlandıran usta oyuncu Serhat Tutumluer, kızı Derya'nın İstanbul'daki en yakın arkadaşına aşık olur. Derya'nın arkadaşı da babasına karşı boş değildir ve dün akşam yayınlanan bölümde Kenan, İstanbul'a giderek birlikte kalmak ister.
ÖPÜŞME SAHNESİ TARTIŞMA KONUSU OLDU
Derya'nın arkadaşını yemeğe çıkardıktan sonra birlikte eve geçen Kenan kapının önünde aşkını itiraf eder. Güzel sözlerine karşılık bulan Kenan cesaret alarak yaklaşır ve sosyal medyada tartışma konusu olan öpüşme sahnesi gerçekleşir. Bu sahne sosyal medyada gündeme otururken, kötü örnek olduğu gerekçesiyle de tepki çekti.
6'INCI BÖLÜMÜN FİNAL OLACAĞI AÇIKLANMIŞTI
Dizi dün akşam beşinci bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 6. bölümün final olacağı açıklanmıştı.
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genel toplum ahlakını yerle bir eden, aile yapısını zedeleyen bu tip dizilerin verdiği zararı hiç bir şey vermiyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu ne laa pislikler ar namus kavramı bitmiş haa bu arada hükümetimizde uyusun duymasın yazık.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Para var huzur var sizeneCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ikisi de yetişkin insan . adam kızının küçük kız arkadaşıyla yatmadı ya. koca koca nsanlar. adam bi de gerçekten aşık. diziyi bitirmeselerdi ilerde evlenirdi bunlar ve kızlarla da çok iyi anlaşırdı. her dertlerinde yanlarında kadıncağızCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Zaten bu tür şeyler değil miydi bizim toplumu bozan gençliği bozan. Yöneticiler Başımızdakiler artık bir dur demeleri lazım bazı şeylere yoksa toplumumuz daha kötü şeylere gider yönelir.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır