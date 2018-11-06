Bir Umut Yeter Dizisinde, Babanın Kızının Arkadaşıyla Yatma Sahnesi Büyük Tepki Topladı

Kanal D'nin büyük umutla sezona sürdüğü ve başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bir Umut Yeter dizisi, kötü reyting sonuçlarından sonra 6. bölümüyle final yapma kararı aldı. Dün akşam yayınlanan dizinin 5. bölümünde ise bir sahne sosyal medyada tepkilere neden oldu.

BABA KIZININ ARKADAŞINA AŞIK OLDU

Dizide Kenan akar rolünü canlandıran usta oyuncu Serhat Tutumluer, kızı Derya'nın İstanbul'daki en yakın arkadaşına aşık olur. Derya'nın arkadaşı da babasına karşı boş değildir ve dün akşam yayınlanan bölümde Kenan, İstanbul'a giderek birlikte kalmak ister.

ÖPÜŞME SAHNESİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Derya'nın arkadaşını yemeğe çıkardıktan sonra birlikte eve geçen Kenan kapının önünde aşkını itiraf eder. Güzel sözlerine karşılık bulan Kenan cesaret alarak yaklaşır ve sosyal medyada tartışma konusu olan öpüşme sahnesi gerçekleşir. Bu sahne sosyal medyada gündeme otururken, kötü örnek olduğu gerekçesiyle de tepki çekti.

6'INCI BÖLÜMÜN FİNAL OLACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Dizi dün akşam beşinci bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 6. bölümün final olacağı açıklanmıştı.