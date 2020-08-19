"Bir umut" filminin çekimleri başladı
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"Bir umut" filminin çekimleri başladı

Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab'da TRT'nin ortak yapım ödül desteğini alan; yönetmenliğini Ümit Köreken'in üstlendiği "Bir Umut" filminin çekimleri Covid-19 kapsamında alınan önlemlerle Bursa'da başladı.

19.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:43

Senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Türkiye-Almanya ortak yapımı olan ilk sinema filmi "Mavi Bisiklet"in bol ödüllü yönetmeni Ümit Köreken'in T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab'da TRT'nin ortak yapım ödülü desteğini alan yeni filmi "Bir Umut"un çekimleri Bursa'da başladı. Filmin çekimleri Covid-19 kapsamında alınan önlemlerle tüm hijyen kurallarına uyularak gerçekleşecek.

Dünya prömiyerini dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olan 66. Berlin Film Festivali'nde yapan Ümit Köreken'in ilk uzun metrajı "Mavi Bisiklet" ulusal ve uluslararası 40'ın üzerinde birçok festivale katılmıştı. 53. Antalya Film Festivali'nde En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ve En İyi Film Altın Portakal ödüllerinin yanı sıra çeşitli festivallerden pek çok ödül alan Ümit Köreken'in ikinci uzun metraj sinema filmi "Bir Umut"un hazırlıkları sırasında çektiği belgesel film "Muhammed Ali" de dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl 34. Fransa Belfort Film Festivali'nde gerçekleştirmişti.

Başrollerde Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu Var

Yapımcılığını Drama Yapım'ın üstlendiği filmin başrollerinde "Halef" filmindeki performansıyla 2018 yılında gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Baran Şükrü Babacan ile "Eğreti Gelin" filmindeki performansıyla 2005 yılında gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Eylem Yıldız ve çeşitli dizi projelerinde rol almış Funda Eskioğlu yer alıyor.

Çekimleri Bursa'da başlayan filmin önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası çeşitli film festivallerinde gösterilmesi planlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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