Bir Umut da Sen Ol Derneğinden 200 aileye yardım
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Bir Umut da Sen Ol Derneğinden 200 aileye yardım

19.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:56
Bir Umut da Sen Ol Derneğinden 200 aileye yardım

Bir Umut da Sen Ol Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgat'ın Yerköy İlçesinde 200 aileye gıda, giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.

Bir Umut da Sen Ol Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgat'ın Yerköy İlçesinde 200 aileye gıda, giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Şevket Şencan, AA muhabirine, içerisinde giyecek, kırtasiye ve yiyeceklerin olduğu paketlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi.

Şencan, derneklerinin kısa süre önce faaliyete başladığını belirterek, "Dernek olarak şu günlerde yaşanan pandemi nedeniyle ilçemizde bulunan yardıma muhtaç aileleri tespit ederek giyecek, kırtasiye ve gıda paketi yardımlarında bulunduk. Çıktığımız bu yolda ilçe halkımızın desteği ile emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün de büyük bir titizlikle daha öncesinde tespit ettiğimiz ailelerimize ve çocuklarına ulaştık ve onların bu zor günlerinde yanlarında olmak istedik." dedi.

Şencan, yardımların belli aralıklarla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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