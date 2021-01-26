Bir ülkeden daha Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir ülkeden daha Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Bir ülkeden daha Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüs vakaları nedeniyle uçuşları geçici durdurma kararı alınan ülkelere Brezilya'nın da eklendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüs vakaları nedeniyle uçuşları geçici durdurma kararı alınan ülkelere Brezilya'nın da eklendiğini açıkladı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Serdar Aziz Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir ülkeden daha Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:38:48. #1.15#
title