Bir Twitch Yayıncısı, Babasının Hastane Masraflarını Karşılamak İçin Günde 10 Saat Fortnite Yayını...

Birçok Twitch yayıncısı çeşitli sebeplerden ötürü yayın açabilir. Kimisi eğlence için, kimisi para kazanmak için, kimisi yeni insanlarla tanışmak için, kimisi ise zaman geçirmek için, ancak zylTV isimli kullanıcının niyeti ise çok daha ciddi.

ZylTV isimli Twitch yayıncısının babası 4. derece rektum kanseri ve kanser karaciğerine ve akciğerlerine sıçramış durumda. Doktorlara göre babasının kanserden kurtulup hayatta kalma şansı %20 olsa da zylTV için bu oranların hiçbir önemi yok. ZylTV'nin tek düşündüğü şey, ne kadar yayın yapabiliyorsa yapıp babasına destek olmak. Twitch'in bunun için en uygun ortamlardan bir tanesi olduğunu söylemek de yanlış olmaz çünkü gerçekten bu işi ne için yapıyor olursanız olun, bu platformda insanların samimiyetinize güvenmesi ve sizleri sevmesi size eninde sonunda bir gelir sağlayacaktır. Hele ki böyle ciddi bir durumda atılacak bağışlar boşa gitmeyecektir.

Yayıncının bağış hedefi 5.000 dolar toplamaktı ancak toplanan bağışlar bu miktarı aştı ve 13.000'e kadar yükseldi. Bu bağışlar direkt olarak babasının tedavi masraflarına ve olası seyahat masraflarına harcanacak. Umuyoruz ki zylTV babasının tedavi masrafları için gerekli bağışlara ulaşır ve babası bir an önce sağlığına kavuşur.