'Bir Türk Masalı' filmi ekibine ödül verildi

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41

Kaybolmaya yüz tutmuş masallarımızın yok olmasına izin vermemesi ve 50 yıldır çekilmeyen bir masal filmi yazma cesareti nedeniyle verilen ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Sergen, "Filmin vizyona gireceği tarih için kalbimden geçen ?23 Nisan?'dı. 1920'de temellerini attığımız Cumhuriyet'in 100. yılında filmin vizyonda olması benim için çok değerli. Yolumuz açık olsun" dedi.



