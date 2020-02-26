'Bir Türk Masalı' filmi ekibine ödül verildi
Göktürk Dergisi'nin organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen 'Yılın Enleri' ödüllerinde 'En İyi Senaryo' Toprak Sergen'in olurken, filmin deneyimli Yeşilçam oyuncularından Suna Selen ve İzzet Günay'a da 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' sunuldu
Kaybolmaya yüz tutmuş masallarımızın yok olmasına izin vermemesi ve 50 yıldır çekilmeyen bir masal filmi yazma cesareti nedeniyle verilen ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Sergen, "Filmin vizyona gireceği tarih için kalbimden geçen ?23 Nisan?'dı. 1920'de temellerini attığımız Cumhuriyet'in 100. yılında filmin vizyonda olması benim için çok değerli. Yolumuz açık olsun" dedi.