"Bir Türk Masalı" 23 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak

05.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:30

Toprak Sergen'in yönettiği "Bir Türk Masalı" adlı film, 23 Nisan'da vizyona girecek.

Karanlık güçler tarafından lanetlenen üç çocuğun, türlü engelleri aşıp aydınlığa kavuşma çabalarını konu edinen filmin senaryosunu Toprak Sergen ile Başak Duru kaleme aldı.

Filmin oyuncu kadrosunda Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe, İclal Aydın, Doruk Sarıduman, Orçun İynemli, Ege Aydan, Caner Kadayıfçı, Aslı İnandık, Işıl Sergen, Poyraz Demirci, Leya Kırşan ve Muhittin Oymakçıer'in yanı sıra Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, İzzet Günay, Suna Selen, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak yer alıyor.

Komedi, animasyon, aile ve fantastik türlerini bir araya getiren film, 23 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak. Film ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra yurt dışında da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA