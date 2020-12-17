Bir Türk Günde 7,5 Saat İnternet Kullanıyor
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Bir Türk Günde 7,5 Saat İnternet Kullanıyor

17.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:47
Bir Türk Günde 7,5 Saat İnternet Kullanıyor

We Are Social 2020 verilerine göre; nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de 62 milyon internet kullanıcısı var. Bu rakam, nüfusun yüzde 74'üne karşılık gelirken 54 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor.

We Are Social 2020 verilerine göre; nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de 62 milyon internet kullanıcısı var. Bu rakam, nüfusun yüzde 74'üne karşılık gelirken 54 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor. Bu durum, şirketleri arama motorlarında üst sıralarda çıkmak ve kolay bulunmak için reklam vermeye yöneltiyor.

TÜRKİYE DİJİTALDE SOSYALLEŞİYOR

We Are Social 2020 verilerine göre ülkemizde kullanıcı bazında günde ortalama 7,5 saat internete bağlı kalınıyor. İnsanların dijital ortamı sık kullandığı ülkemizde dijital mecralar büyük bir pazar haline geliyor.

Koronavirüs günlerinde oluşan sosyal hareketsizlik, sosyal medya hareketliliğine ortam sağlıyor. Şirketlerin koronavirüs belirsizliğinde dijital pazarlamaya yoğunlaşarak hedef kitleye ürünlerini ulaştırmaları ve markanın tanıtımını sağlamaları, büyüme ve karlılığı beraberinde getiriyor.

Dijital pazarlama rekabette avantaj sağlıyor

Dijital pazarlamada doğru stratejiler belirleyen şirketlerin rekabette bir adım öne çıktığını vurgulayan EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, müşterilerle iletişimin sürekliliğinin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"İçinde bulunduğumuz dönemde sosyal medya kanalları insanları hiç olmadığı kadar ulaşılabilir kılıyor. Arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya kanallarının reklam açısından etkili bir şekilde kullanılması gibi stratejik adımlarla şirketler doğru zamanda, doğru kullanıcı ile buluşabiliyor. Salgın döneminde dijital pazarlamaya ve iletişime ara veren şirketler, bu dönemden sonra müşterileri ile aynı iletişimi kurmakta zorlanabilir."

"Şirketlerin iletişime devam etmeleri, dijital pazarlama stratejilerini geliştirmeleri ve dijital pazarlamanın sunduğu ölçümlenebilir sonuçlarla geleceğe yönelik yol haritaları belirlemelerinin kritik derecede önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz."

Sosyal medya platformlarında mesafe yok

Gündemde yeniden yer alan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar, sosyal medya kullanımında artışa neden oluyor. We Are Social'ın raporuna göre, 2,5 milyar aktif kullanıcıya sahip Facebook, en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya mecrası olurken YouTube ve WhatsApp kullanan 2 milyar kullanıcı mevcut.

WeChat'in 1 milyar kullanıcıya son zamanlarda popülerleşen platform TikTok'un ise 800 milyon kullanıcıya ulaştığı görülüyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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