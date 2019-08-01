Bir tonluk "Şimşek" alıcısını bekliyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde "Şimşek" isimli 1 tonluk boğa, 20 bin liradan satışa çıkarıldı.

İlçede yaklaşan Kurban Bayramı öncesi küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıktı.

Besici Halis Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki 1 tonluk boğayı özenle beslediğini söyledi.

Şimşek isimli boğayı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadığını ifade eden Cengiz, "Kurban Bayramı için 20 bin liraya satışa çıkardım. Yonca balyası, yem ve samanla besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA