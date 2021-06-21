Bir tonluk 'Şampiyon' kurban için görücüye çıktı
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Bir tonluk 'Şampiyon' kurban için görücüye çıktı

Bir tonluk 'Şampiyon' kurban için görücüye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'na günler kala canlı hayvan satışları da yapılmaya başladı.

Kurban Bayramı'na günler kala canlı hayvan satışları da yapılmaya başladı. Kayseri'de bin 60 kiloluk ağırlığı ile 30 bin TL değerinde olan Şampiyon isimli simental cinsi büyükbaş ise alıcılarını bekliyor.

İsmini ilginç şekilde doğduğu için Şampiyon koyduklarını söyleyen besici İsmail Bayırbaşı, "Bu hayvan çocukluğundan beri bende ve kendi hayvanım. Çıkan hayvanların içerisinden de bu hayvanımızı kendime damızlık seçtim. Damızlık seçmemin sebebi ise simental ırkının iyi et almasıydı. Ette randımanı biraz daha iyi olmasıydı. Hayvanımız 3 yaşında. İsmi şampiyon, çünkü çok çılgın bir şekilde doğdu. Biz gece vakti doğmuş bir şekilde bulduk. Biz şampiyonu yaşar yaşamaz tereddüdü ile aldık. Yaşadığı için adını şampiyon koyduk. Şampiyonu hemen hemen 3 yıldır hayvanlarımda damızlık olarak kullanıyorum. Randımanından memnun kaldım. Canlı ağırlığı yaklaşık 1 ton 60 kilogram civarında geliyor" dedi.

Bayırbaşı; Şampiyon'un ağırlığından dolayı 30 bin TL değerinde olduğunu ve bu sebepten alıcı bulamadıklarını söyleyerek, "Şampiyonu bu sene kurbanlık olarak seçtik. 3 yıldır uğraşıyorum. 3 yıldır beside bu hayvan. Aynı zamanda da damızlık olarak kullandım. Bu senede kurbana verelim diye düşündük. Devletimizin cazip bulduğu fiyatı kabul ediyoruz. 26 bin TL ile 29 bin TL arasında canlı baskül fiyatı belirlendi ve kurbana kadar düşündüğümüzde 30 bin TL civarı bir para edecek şampiyon. Biz bu fiyata razıyız. Alıcısını bulamıyoruz. Alıcısını bulamadığımız içinde zor duruma düşüyoruz. Şampiyon bire bir kuru besidir. Şimdiye kadar 1 avuç da olsa küspe yedirmedik. Her hayvan ile karıştırılacak bir hayvan değil. Paraları boşa gitmez. Ben şampiyonun alıcılarını bekliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bir tonluk 'Şampiyon' kurban için görücüye çıktı
Bir tonluk 'Şampiyon' kurban için görücüye çıktı
Bir tonluk 'Şampiyon' kurban için görücüye çıktı
Bir tonluk 'Şampiyon' kurban için görücüye çıktı
Bir tonluk 'Şampiyon' kurban için görücüye çıktı
Bir tonluk 'Şampiyon' kurban için görücüye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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