Bir tonluk "Poyraz" 15 bin liraya alıcı bekliyor

Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan bakımınından önemli bir yere sahip olan Ağrı'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor.

Yurtta küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı açısından 4'üncü il olan kentte erken saatlerde ilçeler ve yaylalardan hayvan pazarına getirilen kurbanlıklar, buradaki satış ve gerekli kontrollerin ardından kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketliliğin arttığı pazarda, besicilerle uygun fiyata kurban almak isteyen vatandaşlar arasında uzun süren pazarlıklar ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor.

Binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın alıcı beklediği pazarda, besicilerin ilkbahar ve yaz aylarında yaylalarda büyük emek vererek besledikleri simental cinsi boğalar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Hayvan pazarının en büyüklerinden olan ve bin kilogram ağırlığa sahip "Poyraz" adlı simental cinsi boğa da 15 bin liradan alıcısını bekliyor.

Besici Aydın Berke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir tonluk boğayı büyük emek vererek beslediklerini ve satmak için hayvan pazarında beklediklerini söyledi.

Geçen yıllara göre kurbanların daha uygun fiyatlı olduğunu savunan Berke, "Hamur'un Köşk köyündenim. Bu hayvanı geçen sene ilkbaharda aldım. 3 ay yaylada otladı ve sonrasında yaza kadar ahırda besledim. Bu sene de ilkbaharda 2 ay yaylada otlatıp kurbana hazırladım. Bugün de pazara getirdim. Simental cinsi danamızın ismi Poyraz. Hemen hemen bir ton. 15 bin lira istiyorum, alıcı var ama fiyatta anlaşamıyoruz, müşteri bekliyorum." diye konuştu.

Hayvan pazarında kurban alım satımı yapan Atilla Altuğ da Ağrı'nın hayvancılık açısından tampon bölge olduğunu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarının burada yer aldığını belirtti.

"Her yerden buraya hayvan gelir, buradan da her yere hayvan gider." diyen Altuğ, şöyle konuştu.

"Bayrama az bir süre kaldı, hareketlilik de arttı. Buradan kurbanlıklar batı illerine de gidiyor. Bu yıl geçen seneye göre hayvanlar daha ucuz ve hesaplı. Küçükbaş hayvanlar büyükbaşlara göre daha pahalıdır. İnek fiyatları 3 bin 500 ile 6 bin lira arasında değişiyor. 40 hayvanımız var, biz de alıcı bekliyoruz. Buradan batı illerine kurbanlıklar gitmeye devam ediyor, özellikle Bursa, Adapazarı ve İstanbul'a gidiyor, inekler de Kayseri ve Eskişehir'e götürülüyor. Burası hayvancılık açısından tampon bölgedir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarı burasıdır."

Kaynak: AA