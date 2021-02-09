Bir tonluk buz kütlesinin erime süresini doğru tahmin eden içindeki pırlantayı kazanacak
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Bir tonluk buz kütlesinin erime süresini doğru tahmin eden içindeki pırlantayı kazanacak

09.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:05
Bir tonluk buz kütlesinin erime süresini doğru tahmin eden içindeki pırlantayı kazanacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezine yerleştirilen kalp şeklindeki buz kütlesinin erime süresini doğru tahmin eden kişi, içindeki pırlanta yüzüğe sahibi olacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezine yerleştirilen kalp şeklindeki buz kütlesinin erime süresini doğru tahmin eden kişi, içindeki pırlanta yüzüğe sahibi olacak.

İlçedeki bir alışveriş merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında ilgi çeken bir etkinlik düzenledi.

Alışveriş merkezinin en işlek alanına konulan yaklaşık bir ton ağırlığında dev buz kütlesinin ortasına 0,50 karatlık tektaş pırlanta yerleştirildi.

Buzun ne kadar sürede eriyip pırlantanın ortaya çıkacağını doğru tahmin eden bir kişiye yüzüğün hediye edileceği belirtildi.

Alışveriş merkezinin halkla ilişkiler sorumlusu Derya Koçbaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kalp şeklindeki buz kütlesinin heykeltıraşlar tarafından hazırlandığını ifade eden Koçbaşlı, 11 Şubat'a kadar alışveriş merkezindeki iş yerlerinden 50 lira ve üstü alışveriş yapan ve danışmaya başvuran herkesin etkinliğe katılabileceğini kaydetti.

Etkinlik sponsoru Faik Karagöz de pırlantanın kazanacak kişiye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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