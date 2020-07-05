Bir tonluk "agresif" dana, alıcısını besihanede bekliyor - AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da agresif yapısı nedeniyle pazara çıkarılamayan bir tonluk dana, alıcılarını besihanede bekliyor.

Afyonkarahisar'da agresif yapısı nedeniyle pazara çıkarılamayan bir tonluk dana, alıcılarını besihanede bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla hareketlilik başlarken, besiciler de büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları hayvan pazarlarında görücüye çıkarıyor.

Merkeze bağlı Köprülü köyünde besicilik yapan Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 aydır özenle yetiştirdiği ve "Ertuğrul" ismini verdiği Simental cinsi 1 tonluk danayı iriliği ile agresif yapısı nedeniyle kurbanlık pazarına çıkaramadığını söyledi.

"Agresif ve cüssesinden pazara çıkaramıyoruz"

Danayı ailece yetiştirdiklerini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Danayı, köyde kendi arazilerimizde yetiştirilen yulaf, arpa ezmesi, mısır silajı ve fiğ balyası ile doğal besledik. 1 tonun üzerinde canlı ağırlığa sahip ve de çok yakışıklı. Şu anda da kurbana hazır durumda. Organik yetiştirdiğimiz için eti de lezzetli olur. Yeni taliplerini burada bekliyoruz. Agresif ve cüssesinden pazara çıkaramıyoruz."

Yaklaşık 27 aydır özenle yetiştirdikleri "Ertuğrul"a 30 bin lira fiyat belirlediklerini söyleyen Demir, alıcıları köylerindeki besihanelerine davet etti.

Kaynak: AA