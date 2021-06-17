Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisinin satışı onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisinin satışı onaylandı

Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisinin satışı onaylandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Ekonomi

Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü, sahil güvenlik ve polisin, 4 yıl önce uluslararası sularda düzenlediği operasyonda 1 ton uyuşturucu ele geçirdiği Commander Tide gemisinin 8 Haziran'da yapılan satış ihalesi bakanlıkça onaylandı.

Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü, sahil güvenlik ve polisin, 4 yıl önce uluslararası sularda düzenlediği operasyonda 1 ton uyuşturucu ele geçirdiği Commander Tide gemisinin 8 Haziran'da yapılan satış ihalesi bakanlıkça onaylandı.

Müdürlük, Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üssü Limanı'na demirli geminin hurda olarak satışı için operasyondan yaklaşık 4 yıl sonra açık teklif usulüyle ihaleye çıktı.

Geçici teminat bedeli 172 bin 800, tahmini bedel 1 milyon 728 bin lira olarak belirlenen ihalede, geminin 3 milyon 5 bin liraya satışı gerçekleştirildi.

5 isteklinin katıldığı açık artırmada, 70,40 metre boyunda, 12,20 metre eninde, 729 ton ağırlığındaki 1984 yapımı gemi, Blade Denizcilik Gemi Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından satın alındı.

Geminin 8 Haziran 2021'de gerçekleştirilen ihalesi ise bakanlıkça onaylanarak satış işlemi tamamlanmış oldu.

Blade Denizcilik Gemi Dönüşüm yetkilileri geminin İzmir'e söküm için römorkör eşliğinde götürüleceğini, geminin jilet, inşaat malzemesi, yedek parça malzemesi olarak değerlendirilip ekonomiye kazandırılacağını kaydetti.

Güvenlik güçleri, uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle Kongo Cumhuriyeti bandıralı "Commander Tide" adlı kuru yük gemisine uluslararası sularda 2 Haziran 2017'de "Er Alper Al" adıyla operasyon düzenlemiş, gemide 1 ton 71 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Dacia, yeni logosunu tanıttı
Dacia, yeni logosunu tanıttı
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Bülent Turan Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Emel Sayın Acun Ilıcalı Hande Ataizi
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisinin satışı onaylandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:41:12. #1.15#

title