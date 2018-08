Bir Ton 170 Kilogramlık 'Kral' Görücüye Çıktı

Eskişehir'de hayvancılıkla uğraşan Musa Leblebiciler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 'Kral' ismini verdiği dev boğasını görücüye çıkardı. Otomobil fiyatına satışa sunulan boğa, 25 aylık olmasına rağmen yetişkin bir insan boyunda ve tam 1 ton 170 kilogram ağırlığında. 2 metre 20 santimetre genişliği ve 1 metre 60 santimetre boyu ve cüssesiyle dikkat çeken 'Kral'ın en önemli özelliklerinden biri de yerli bir ırk olması. 'Kral' isimli boğa 25 bin lira değeriyle alıcısını bekliyor.

"YÜZDE YÜZ YERLİ"

Musa Leblebiciler adeta gözü gibi baktığı boğası hakkında, "Şu an için Eskişehir'in ve İç Anadolu'nun en büyüklerinden bir tanesi diye tahmin ediyorum. Net olarak 1 ton 170 kilogram canlı ağırlığı var. 25 aylık simental ırkı danamız ve kurban için Allah nasip ederse müşterisini bekliyor. Danamız yüzde yüz yerli" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE DANALAR YETİŞTİREBİLİYORUZ"

Önceden besicilikte Avrupa'ya özendiklerini aktaran Leblebiciler, "Biz daha önceden Avrupa'ya çok özeniyorduk. Çok şükür Allah'a biz de artık Türkiye'de böyle danalar yetiştirebiliyoruz. Bu danaları daha önce Avrupa'da görebiliyorduk veya Avrupa'ya imreniyorduk. Diyorduk ki 'Avrupalılar besliyor biz niye besleyemiyoruz?' Şu an çok şükür biz de besleyebiliyoruz böyle danalar" ifadelerini kullandı.

1 TON 170 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA VE 25 BİN TL FİYATINDA

Kral isimli boğasıyla ilgili bilgiler veren Leblebiciler, "Simental ırkı olduğu için etçildir bu hayvanlar ve uysal bir hayvandır. Diğer ırklara göre en uysal ırklardan bir tanesidir. Özelliği etçi olmasıdır. Etin kalitesiyle, etin verimliliğiyle, etin randımanıyla nam yapmış bir dana ırkıdır. Buda onlardan, orijinal, kaba, 1 ton 170 kilogram ağırlığında bir danamızdır. Bizim 25 ay beslediğimiz bir danamızdır. Kurban Bayramı için satışta bugüne kadar göstermemiştik ama bundan sonra gösteriyoruz artık. Eğer kısmeti çıkarsa satılacak. Kısmeti çıkmazsa da rekora gidecek. 1 buçuk ton inşallah hedefimiz. Bu danamızın satış fiyatı şu an 25 bin TL. Dediğim gibi kısmeti çıkarsa satacağız, çıkmazsa Ocak-Şubat'a kadar rekora gideceğiz inşallah. Yüzde yüz organik bir hayvanımızdır. Kesinlikle küspeyle beslemiyoruz. Fenni yem slaj ve balya, fi tarzında besi yemiyle besliyoruz. Dediğim gibi etçil bir ırk olduğu için her geçen gün canlı ağırlık olarak 2 buçuk-3 kilogram et alan bir ırkımız, hayvanımız. Her gün üzerine koyarak devam ediyor. Karkas olarak da yüzde 60 randıman verir. 700-710 kilogram arası karkas olarak et bu danadan çıkmış olacak inşallah. Boy uzunluğu 1 buçuk metre, en uzunluğu da yaklaşık olarak 2.20. Rekor 'Kral' danamızda" diye konuştu.