Bir ton 100 kiloluk "Şahin" alıcı bekliyor

Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı açısından 4. ili olan Ağrı'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazardaki hareketlilik devam ediyor.

Batı illerine küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevkıyatının sürdüğü kentte, bölgedeki iller ve ilçelerden gelen vatandaşlar kurbanlık alabilmek için Ağrı Hayvan Borsasına akın ediyor.

Kurban Bayramı öncesi haftanın ilk gününde yoğunluğun oluştuğu pazarda, sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik sıkı pazarlıklarla gün boyu devam ediyor.

Yaylalarda besledikleri hayvanları iyi bir fiyata satabilmek için pazarda bekleyen besiciler ile bütçelerine uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşların ikna çabaları ve pazarlıkları renkli görüntüler oluşturuyor.

Simental cinsi boğaların yoğun olduğu pazarda vatandaşlar, 1,1 ton ağırlığındaki boğaya yoğun ilgi gösteriyor.

"Kurbanlığımızın ağırlığı bir ton 100 kilogram"

Besicilerden Cebbar Kızılkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbahar aylarında yaylaya gittiklerini ve kurbanlıkları yüksek rakımlı bölgelerde zengin bitki örtüsüyle beslediklerini söyledi.

Kurban pazarının çok hareketli olduğunu dile getiren Kızılkurt, "Simental cinsi boğamız yaz aylarında yaylada beslendi. Yayladan sonra yaklaşık 3 ay da ahırda yem vererek besledik. Hayvan pazarına getirdik. Kurbanlığımızın ağırlığı bir ton 100 kilogram, 22 bin lira fiyat istiyoruz, tabii pazarlık payı da var. İsmi Şahin. Kurbanlığımız pazarın en büyük hayvanı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarında hareketlilik daha da arttı. Biz de hayvanınızın satılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Pazarda küçükbaş kurbanlık satan besici Ali Polat da fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvanlarımızı Taşlıçay ilçesindeki Sinek Yaylası'ndan getirdik. Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olan yaylada kurbanlıklarımız tamamen organik olarak beslendi. Önümüzde Kurban Bayramı var. Koyunlarımızı pazara getirdik ve çiftine 2 bin 200 lira istiyoruz. Satışlar da iyi çok şükür."

Kaynak: AA