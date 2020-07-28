Bir tırda 70 kilogram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir tırda 70 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'da uluslararası yasal yük taşıyan bir tırda yapılan aramada, 70 kilogram eroin, 40 kilogram afyon sakızı ve 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

28.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:18

Ağrı'da uluslararası yasal yük taşıyan bir tırda yapılan aramada, 70 kilogram eroin, 40 kilogram afyon sakızı ve 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'nda uluslararası yasal yük taşıyan bir tır durduruldu. Tır sürücüsünün şüpheli ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yapıldı.

Tırın çekici kısmındaki yatak bölümünde, piyasa değeri 13 milyon lira olan 137 paket halinde 70 kilogram eroin, 78 paket halinde 40 kilogram afyon sakızı ve 21 paket halinde 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bir tırda 70 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Dünya
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap ve Trabzon Ayasofya Camii'nin açılışını yaptı Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap ve Trabzon Ayasofya Camii'nin açılışını yaptı
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2 günde 5 vaka tespit edildi, kaymakam vatandaşları uyardı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2 günde 5 vaka tespit edildi, kaymakam vatandaşları uyardı
Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı
Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özlem Zengin İlhan Cihaner Vladimir Putin Pınar Gültekin
Magazin Pelin Akil Şeyma Subaşı Belçim Bilgin İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Mehmet Topal Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha Antalya Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bir tırda 70 kilogram eroin ele geçirildi - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 17:40:14. #1.15#
title