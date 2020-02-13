Bir tırda 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bir tırda 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da tır dorsesine gizlenmiş gümrük kaçağı 28 bin 550 paket sigara ele geçirildi.

13.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:40
Bir tırda 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

'da tır dorsesine gizlenmiş gümrük kaçağı 28 bin 550 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park alanında şüphelendiği bir tırı durdurdu.

Tırda inceleme yapan ekipler, dorsenin tabanında gizli bir bölme olduğunu tespit etti.

Buradaki kapakları söken ekipler, 28 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçak sigaralarla ilgili sürücü H.Ş, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bir tırda 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi
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