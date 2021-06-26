Bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta polis ekiplerince bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta polis ekiplerince bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Denizli'den geldiği tespit edilen ticari taksi, polis uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagajdaki çantanın içinde 16 bin 458 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 mermi ele geçirildi.

Taksi sürücüsü T.D. ile araçtaki kadın yolcu G.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.I. tutuklandı, T.D. ise serbest bırakıldı.

Bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi
Bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi
Bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi
Bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Trafik polisi, sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi
Saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Trafik polisi, sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 17:47:12. #1.14#

title