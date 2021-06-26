Bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerince bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta polis ekiplerince bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Denizli'den geldiği tespit edilen ticari taksi, polis uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagajdaki çantanın içinde 16 bin 458 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 mermi ele geçirildi.

Taksi sürücüsü T.D. ile araçtaki kadın yolcu G.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.I. tutuklandı, T.D. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık