Bir tepki de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi

ESKİŞEHİR (Bültenler) - "Yurtta barış, dünyada barış" sözüyle savaşa hayır diyen Büyükşehir Belediyesi, kentteki toplu taşımada bu konuya dikkat çekiyor. Tramvay ve otobüslerde Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışına dikkat çektiği sözüne yer veren Büyükşehir Belediyesi, Eskişehirlilerden tam not aldı. Birçok ülkede savaşın protestoları sürerken, Eskişehir de vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve kentteki ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarıyla savaşa tepkisini gösterdi.

Toplu taşıma araçlarında yazıyı gören vatandaşlar daha fazla can kaybının yaşanmaması için Rusya ve Ukrayna arasında bir an önce ateşkesin sağlanmasını istediklerini ifade ettiler.

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