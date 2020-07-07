Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar... Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. - İSTANBUL Kaynak: İHA