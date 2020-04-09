Bir telefon kadar yakınınızdayız! İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla Ödemiş'te ikamet eden 65 yaş ve üstündeki yaklaşık 40 bin vatandaşa telefonla tek tek ulaşılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'nin birlikte başlattıkları çalışma ile Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aranıp durumları hakkında bilgi alınarak tedbirler konusunda hatırlatmalar yapılıyor. Moral desteği veriliyor.

Ödemiş'te yaşayan yaklaşık 40 bin vatandaşa yönelik çalışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Merkezi ve Ödemiş Belediyesi çalışanları, vatandaşların iletmek istedikleri konuları tek tek not alarak, ihtiyaç durumunda ulaşılabilecek telefon numaraları hakkında bilgiler veriyor.

"Moral desteği çok önemli"

Her şart ve koşulda Ödemişlilerin yanında olduklarını hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Koronavirüs salgınına karşı riski en aza indirmek için evlerimizde geçirmemiz gereken bugünlerde İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kent genelinde önlemlerimizi eksiksiz sürdürüyoruz. Önlemlerin yanı sıra böyle zor günlerde dayanışma ve destek de büyük önem kazanıyor. Moral desteği de çok önemli.

Koronavirüsle mücadele döneminde oluşabilecek mağduriyetleri en aza indirmek için çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek desteğimiz devam ediyor.

Tedbir amaçlı olarak evlerinden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın halini hatırını sormak, uyulması gereken kuralları hatırlatmak ve bir telefon kadar yakında olduğumuzu bildirmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak bir çalışma başlattık. Çalışanlarımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in selamları ile birlikte 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımızı tek tek arıyorlar. Yoğun bir telefon trafiği var. Önemli geri dönüşler alıyoruz. Bir yandan 'Psikolojik Danışmanlık Destek Hattımız' da devrede. Bu zor dönemi önlemlerimizi hiç ihmal etmeden, dayanışmayla ve moralimizi yüksek tutarak geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Lütfen gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım. Herkese sağlık dolu günler dilerim" dedi.

Kaynak: Bültenler