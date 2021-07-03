Son dakika: Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi saniyeler içinde böyle yıkıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi saniyeler içinde böyle yıkıldı Bir tarih böyle yıkıldı Bursalıların yarısı orada doğdu Bursa'da bir çok kişinin dünyaya geldiği yarım asırlık tarihi Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi, saniyeler içinde böyle yıkıldı.

Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi saniyeler içinde böyle yıkıldı

Bir tarih böyle yıkıldı

Bursalıların yarısı orada doğdu

BURSA - Bursa'da bir çok kişinin dünyaya geldiği yarım asırlık tarihi Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi, saniyeler içinde böyle yıkıldı.

Bursa'da 125 yatak kapasitesi ile branş hastanesi olarak yapılan Zübeyde Hanım Doğum Evi, Bursa ilçeleri, Güney Marmara, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale'ye kadar yani Türkiye'nin her ilinden başvuruları kabul eden bir hastane olarak hizmet verdi. Bursalıların yarısının dünyaya gözünü açtığı hastane Deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ve riskli yapı raporu sebebiyle uzun bir süre önce boşaltılmıştı. Birçok tarihe tanıklık etmiş olan doğum evi, yıkım ekiplerinin kepçe darbesiyle saniyeler içerisinde yıkıldı.

Yıkılma anı saniye saniye kameralara yansırken, ekiplerin çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir