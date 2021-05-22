Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
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Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı

Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig Play-off yarı final 2. maçında Samsunspor sahasında Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig Play-off yarı final 2. maçında Samsunspor sahasında Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından ilk maçı 1-0 kazanan Altınordu finalde Altay'ın rakibi olurken Samsunsporlu futbolcular 90 dakika sonunda yere yığılarak gözyaşlarına boğuldu.

Samsunsporlu futbolcular üzüntüden gözyaşı dökerken, Altınordulu futbolcular ise sevinç gözyaşları döktü. Samsunspor'un sahasında dakikalarca galibiyeti kutlayan Altınordulu futbolcular, finalde Altay'la karşılaşacak.

Tek maç üzerinden oynanacak Altay –Altınordu finalinde galip gelen taraf Süper Lig'e çıkacak. Samsunspor seneye de TFF 1. Lig'de mücadeleye devam edecek.

(Ünsal Karka - Erdi Demür - Furkan Abrek Ünal/ İHA)

Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı
Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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