"Bir 'Sürü' Neden Projesi"nde çiftçilere koyun dağıtıldı

Sivas'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk Kangal Akkaraman koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı.

Sivas'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk Kangal Akkaraman koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesi Acıyurt köyü Mihralibey Konağı bahçesinde düzenlenen programda, kentin tarımda adından söz ettiren illerin başında geldiğini belirtti.

Ayhan, Sivas'ın coğrafyası, ekilebilir alanı, meraları ve yaylaları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta merkez olabilecek bir yer olduğunu belirterek, "62 baraj ve gölet, modern sulama sistemleri ile çiftçiliğe ivme katıldı. Güçlü bir irade var, güçlü bir altyapı var ve güçlü destekler var. Çiftçilerimizin motivasyonunu artırarak küçük dokunuşlarla tarım ve hayvancılıkta iyi bir noktaya geleceğimizin en açık örneği." ifadelerini kullandı.

Projeye Tokat Valiliği ile birlikte başladıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Birçok ortak noktada buluşarak, detaylar üzerinde tartışarak çiftçimizin finansal teminini kolaylaştırmak açısından Ziraat Bankası ile görüştük. Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu projeyi duyduğu zaman, 'Türkiye genelinde genelleştirelim' gibi bir düşüncesi de oldu. Koyunculukta şu an bin müracaat var, 337'si olumlu bulundu. 4 işletmemize şu an vereceğiz. Bu ay içerisinde geri kalan 333 kişiye, kısa zamanda da talep eden bin vatandaşımıza da koyunları teslim ederek 100 bine ulaşacağız. Yerli ırk Akkaraman koyununu korumak adına coğrafyasına en uygun işlerden biri bu. Bilişim teknolojilerini kullanarak da projenin sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Geçmiş dönemde vatandaşlarımıza birçok koyun ve süt ineği verdik ama bilgi ve birikim yeterli olmadığından heder oldu, gitti birçoğu. Şimdi ise sürdürülebilirliği sağlamak adına tecrübeli olan, bu alanda faaliyet gösteren işletmesi olan vatandaşlarımıza verdik. Bu coğrafyada en az 1 milyon koyun olması için 2 ay önce projeyi imzaladık. Bugün de meyvelerini alıyoruz."

Proje kapsamında 4 çiftçiye 316 koyun dağıtımı yapıldı.

Programa AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci ile il protokolü katıldı.

Çiftçilere zeron buğdayı dağıtımı yapıldı

Bu arada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "300 Fikir 300 Proje'" kapsamında hayata geçirdiği "Yerli Tohumların Üretiminin Artırılması Projesi' ile Sivas'a özgü tohumluk Zeron buğdayı dağıtıldı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Salih Ayhan, projenin finansını İl Özel İdaresinin karşıladığını belirterek, "TİGEM'in arazisini ekiyoruz, oradan aldığımız buğrayı yine çiftçimize veriyoruz. Çiftçimizin ektiği buğdayı şirketimiz geri alacak ve nitelikli firmalara satışını gerçekleştirecek. Herkese fayda getirecek bir döngü oluşturduk. Şu an Zeron buğdayının müşterisi hazır. 2 bin dekar alan Zeron buğdayı ile buluşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 200 çiftçiye 50 ton buğday dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer