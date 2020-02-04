Bir süredir haber alınamayan Banazlı zihinsel engelli, aranıyor
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Bir süredir haber alınamayan Banazlı zihinsel engelli, aranıyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaklaşık bir ay önce kaybolan zihinsel engelli Mustafa Gökalp (63) için kayıp başvurusunda bulunuldu.

04.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:02
Bir süredir haber alınamayan Banazlı zihinsel engelli, aranıyor

'ın ilçesinde yaklaşık bir ay önce kaybolan zihinsel engelli Mustafa Gökalp (63) için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Banaz'a bağlı Paşacık köyünde bir süredir alınamayan zihinsel engelli Gökalp, yakınlarınca aranıyor.

Gökalp'in eniştesi Zeynel Er, yetkililerden yardım beklediklerini kaydederek, "Mustafa'nın köyde kimsesi yoktu. Zaman zaman trenle 'a ve İzmir'e gidiyordu. Köyde aradık ama sonuç alamadık. Kardeşi de İstanbul'dan gelerek kayıp başvurusu yaptı. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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