Bir süredir haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu

ANTALYA (İHA) - Antalya'da yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı şahsın yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7210 sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanda yalnız yaşayan Erhan Paksoy'dan (49) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Paksoy, içeride hareketsiz olarak bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA