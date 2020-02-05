"Bir şubat gecesi" adlı çocuk oyunu Özel misafirleri ile buluştu

05.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:52

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin organize ettiği etkinlik ile Şehir Tiyatrolarının "Bir Şubat Gecesi" adlı oyununu izlemeye "Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi"nden gelen bireyler, oyunu ilgi ve beğeni ile izlediklerini dile getirdiler.

Nurgök Özkale'nin Türkçemize kazandırdığı ve kurum bünyesinde çalışan sözleşmeli oyuncuların rol aldığı oyunun yönetmenliğini Şehir Tiyatroları dramaturgu Şafak Özen gerçekleştirdi. Oyun, soğuk bir şubat gecesi, okul gezisine katılan bir çocuğun başından geçenler ile ilgili düşüncelerini, izleyicilerle paylaştığı eğlenceli bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Oyun sonrası sahneye çıkarak oyuncularla fotoğraf çektiren özel gereksinimli bireylerin, bu tür sosyal etkinliklerden mutlulukla ayrıldığını ifade eden Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi yetkilileri, kültür sanat etkinliklerinin özel gereksinimli bireylerin gelişimine büyük katkı sağladığının da altını çizdi.

Kaynak: Bültenler