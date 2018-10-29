Bir Soruya Yanıt Verdi Fenomen Oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Gülnaz Davulcu, erkeklere yöneltilen "annenizi mi karınızı mı tercih edersiniz" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Fenomen olan kadının verdiği cevaplarının yer aldığı 40'ın üzerinde video milyonlarca kez izlenirken on binlerce kez paylaşıldı.

Gaziantep'te yayın yapan Gaziantep Olay TV'deki "Adım Adım Güneydoğu" isimli program için sokak röportajları yapan muhabir Sedat Ciba, İslahiye ilçesindeki vatandaşlara mikrofon uzatarak, "Dünyanın son gününü anneniz ile mi yoksa eşiniz ile mi geçirmek istersiniz" sorusunu sordu. Ciba'nın yanında röportajı takip eden 1 çocuk annesi Gülnaz Davulcu, "Anne" diyen erkeklere kendi şivesi ile cevap verdi.

3 milyon 800 bin kişi izledi

Annesini tercih eden erkekler ile Gülnaz Davulcu arasındaki komik diyaloglar muhabir Sedat Ciba tarafından sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü. Kısa zamanda 3 milyon 800 bin kişinin izlediği video yaklaşık 46 bin kez paylaşıldı. Yoğun ilgi üzerine röportajların devamı yapıldı. Erkeklere kadınlar ve anneleri ile ilgili sorular soran Sedat Ciba, zaman zaman ise sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaptı. Okuma yazması olmayan ve interneti kullanmaya kadın, röportajlarda verdiği cevaplarla fenomen oldu.

Gündelikçi olarak çalışıyor

Yaklaşık 20 yıl önce kocasından ayrılan Gülnaz Davulcu, hiçbir geliri bulunmaması nedeniyle çocuğuna bakabilmek için evlerde temizlik yaparak geçimini sağlıyor. Çevresinde tanınmasına rağmen ekonomik sıkıntı yaşamaya devam eden Davulcu, takipçilerin ve yardımsever vatandaşların desteği ile yaşamını sürdürüyor

Kanser oldu, takipçilerin desteği ile ameliyat edildi

Fenomen olduktan sonra yaşamını değiştirmediğini belirten Gülnaz Davulcu, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede göğüs kanseri olduğunu öğrendi. Maddi durumu olmadığı için ameliyat olamayan Gülnaz Davulcu, muhabir Sedat Ciba'nın girişimleri ile ameliyat edildi.

Tedavisine de, güldürmeye de devam ediyor

Kanserle mücadelesini sürdüren Gülnaz Davulcu fizik tedavisine devam ederken, sokak röportajlarını da sürdürüyor. Sosyal medyada görüntüleri beğeni ile izlenen kadın, zaman zaman kendisini görüntüleyen muhabire "rezil oldum, beni rezil ettin" diye sitem ediyor. - GAZİANTEP