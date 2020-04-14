Bir Sony Çalışanının COVID-19 Testi Pozitif Çıktı COVID-19 salgınının dünya genelindeki yayılma süreci devam ediyor. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısı artıyor.

COVID-19 salgınının dünya genelindeki yayılma süreci devam ediyor. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısı artıyor. Bu vakalara oyun sektöründe de rastlıyoruz. Son olarak bir Sony Interactive Entertainment çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı.

Aktarılan bilgiye göre Tokyo şehrindeki Shibaura Crystal Shinagawa Konan ofisinde olduğu belirtilen çalışan, ilk belirtileri bu ayın başında göstermiş. Doktor tavsiyesi üzerine evinde tedavi görmeye başlayan çalışanın durumunda herhangi bir düzelmenin olmadığı anlaşılınca, PCR (Polimeraz Zincir Tepkimesi) testi yapılmış. Birkaç gün sonrasında da testten pozitif sonuç çıkmış.

Japon teknoloji devi sağlık yönergelerinin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirtirken daha başka olası COVID-19 enfeksiyonuna rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

Bildiğiniz gibi Sony Interactive Entertainment Ocak ayının sonundan beri çalışanlarının sağlığını ve refahını öncelikli olarak düşünerek önlemler almış ve etkinliklere, fuarlara ve konferanslara katılma kararından vazgeçmişti. Mevcut süreçte şirket, personelinin güvenliğinin ve sağlığı öncelikli olacak şekilde politikalarını ve yönergelerini uygulamaya devam edeceğini söylüyor.

Sony Interactive Entertainment dışında, Square Enix'in Tokyo şehrinde bulunan merkezindeki çalışanlarından birinin ve Capcom'un da Osaka şehrindeki ofisinin çalışanlarından birinin COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Ayrıca Kojima Productions çalışanlarının birinde de virüs enfeksiyonuna rastlanması sonucunda ofis katı geçici olarak kapatılmış ve evden çalışma modeline geçiş yapılmıştı.