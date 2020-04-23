Bir sonraki salgın başlamadan durdurulabilir mi? Bilim insanları salgına neden olan virüslerin yayılmaya başlamadan önce tespit edilebilmesi için geniş çaplı bir 'izleme' ağının ve altyapısının kurulması gerektiğini vurguluyor. Bu gelecekteki salgınları önleyebilir mi?

Salgınlar insanoğlu için en büyük tehditlerden biri. Virüslerin pandemiye dönüşmesini önlemek yine devletlerin, uluslararası organizasyonların yani insanların ne kadar hızlı olduğuna ve ne tür adımlar attığına bağlı.

Hastalığa sebebiyet veren virüsler için en iyi tanımlama; 'belirsizlik'. Bir virüsün ne kadar yayılacağı ya da kaç kişiye bulaşacağı konusunda net bir bilgiye sahip olunamıyor. Virüsün kaç kişiyi enfekte edeceği bilinmese de alınacak önlemler ile salgın kontrol altına alınabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle